В Египте два магазина провалились под землю

Al Arabiya: в Каире из-за обвала грунта обрушились два магазина

Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

В публикации отмечается, что грунт просел в районе Эт-Тагаммоа. Образование воронки привело к полному обрушению цветочного и кондитерского магазинов на территории заправочной станции. В результате инцидента пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу Нового Каира.

По информации издания, в ходе осмотра было установлено, что причиной обрушения стали земляные работы на строящемся объекте по соседству с АЗС.

До этого сообщалось, что в Стамбуле при строительстве метро обрушились земные породы. ЧП случилось вечером при прокладывании станции метро «Кабаташ». Во время заливки бетона на минус шестом этаже произошло частичное обрушение. Пять рабочих оказались заблокированы. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще двоим помогли спасатели. Рабочих госпитализировали, один из них не выжил, несмотря на усилия врачей.

Ранее в Мехико улица «поглотила» грузовик с газировкой.
 
