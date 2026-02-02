Дуров раскритиковал Цукерберга за иронию над пользователями WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь высказался о ненадежности WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фрагмент переписки, в которой, по его словам, глава компании Марк Цукерберг иронизирует над пользователями, доверяющими свои персональные данные. Свое сообщение предприниматель опубликовал в соцсети X.

На опубликованном Дуровым скриншоте пользователь с фотографией Марка Цукерберга в профиле задает собеседнику вопрос о том, не интересуют ли его данные «о ком-то из Гарварда».

«У меня больше четырех тысяч имейлов, изображений, адресов, соцсетей. Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они «доверяют мне». Тупицы», — говорится в скриншоте.

26 января Дуров заявил в соцсети X о небезопасности WhatsApp и его уязвимости мессенджера для атак. В своем сообщении он выразил мнение, что надо быть совсем безмозглым, чтобы верить в безопасность этого мессенджера в 2026 году.

25 января агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов, в которую входят представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за якобы доступа компании к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp.

Ранее в России допустили полную блокировку WhatsApp до конца 2026 года.