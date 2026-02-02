Размер шрифта
Литовская блогерша показала кота, которому ребенок отрезал кусок уха

В Литве началось расследование после того, как ребенок отрезал коту часть уха
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы начала проверку после того, как интернет-пользователи забили тревогу из-за фото травмированного кота. Об этом сообщает Delfi Литва.

Как подчеркивает Telegram-канал, история началась с того, что литовский инфлюэнсер опубликовала в социальных сетях фотографию кота с поврежденным ухом. Она рассказала, что травму животному нанес ребенок, воспользовавшись ножницами. Женщина не восприняла инцидент как серьезную проблему и даже пошутила по этому поводу.

Внимание на ситуацию обратил популярный блогер Бенас Ластаускас. Его пост вызвал бурную реакцию пользователей. Подписчики осудили случившееся, отметив, что животные не должны становиться «игрушками» и подвергаться жестокому обращению.

Затем общественный резонанс привлек внимание ГПВС. В службе заявили, что травмирование животных недопустимо и не может быть случайным. Сейчас специалисты проверяют все обстоятельства инцидента. Также будут рассмотрены действия инфлюэнсера и взрослых, отвечающих за ребенка.

«Нанесение животному травм — это ненормальное явление, которое не может быть воспринято как случайность. Общество не должно допускать подобных действий», — возмущенно сказали в службе.

Ранее стало известно, что писательница Устинова лишилась бриллиантов и имущества на 10 млн.
 
