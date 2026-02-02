Размер шрифта
Мишустин отправится с рабочим визитом в Бразилию

Мишустин встретится в Бразилии с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, где пройдет VIII заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Об этом сообщили в аппарате кабмина.

В заседании комиссии примут участие Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин. Также в рамках визита глава российского правительства проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено обсуждению реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

По итогам заседания комиссии планируется подписание совместного заявления, где будут определены ключевые направления сотрудничества России и Бразилии на ближайшие годы.

Кроме того, на полях заседания пройдет российско-бразильский бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

В конце декабря бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Бразилия и Россия могут возобновить прямые авиаперелеты при высоком спросе со стороны туристов. Дипломат напомнил, что прямые рейсы между двумя странами существовали, однако из-за недостаточного спроса было принято решение их отменить.

Ранее в Бразилии назвали агрессию США в отношении Венесуэлы атакой на весь континент.
 
