Стоянов назвал свой любимый город

Актер и комик Юрий Стоянов признался в беседе с vm.ru, что является фанатом Москвы.

Стоянов назвал столицу России своей любимой женщиной, несмотря на то, что родился в Одессе. Артист подчеркнул, что его юные годы в Одессе и работа в Санкт-Петербурге были прекрасными периодами, однако именно Москва сделала его «одним из самых счастливых людей на свете».

Стоянов добавил, что его не раздражают московские пробки.

«Москва мне только дает, дает. Не могу назвать себя достаточно быстрым и трудолюбивым человеком, чтобы везде успевать. По своей природе я ленивый. Хотя лень часто спасает меня от лишнего и ненужного и просто защищает от глупости. Жаль, что друзья уходят, но мы уже говорили на эту тему — человек не вечен», — поделился артист.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Он играл в проектах «Вампиры средней полосы», «Жванецкий», «Ландыш серебристый».

В августе 2024 года Стоянов признался в беседе с kp.ru, что был знаком с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым.

Ранее Стоянов вспомнил, как чуть не пристрелил Олейникова.