Эксперт назвал привычку, продлевающую жизнь

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что регулярный дневной сон может способствовать увеличению продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Mirror.

Эксперт рассказал, что на протяжении десятилетий изучал регионы мира с наибольшей продолжительностью жизни. По его словам, многие из привычек, характерных для этих мест, не требуют усилий и при этом приносят удовольствие.

Бюттнер отметил, что одной из таких практик является традиционный дневной сон, распространенный в Греции. Он сослался на исследования, согласно которым дневной сон продолжительностью не менее 20 минут, практикуемый пять раз в неделю, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 30%.

«Лучшие привычки для долголетия — это те, которые делают жизнь приятной и не воспринимаются как обязанность», — отметил исследователь.

Бюттнер также рассказал о роли питания в долголетии. В частности, он называл фасоль ключевым продуктом, подчеркивая, что регулярное употребление одной чашки вареной фасоли ассоциируется с увеличением продолжительности жизни примерно на четыре года.

Ранее врач назвала две самые полезные позы для сна.