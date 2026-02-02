Размер шрифта
Занимавшегося вербовкой для ВСУ в читинской колонии приговорили к 25 годам

Суд в Москве дал 25 лет обвиняемому в вербовке заключенных для ВСУ Афанасьеву
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенных в российской колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела утверждается, что у Афанасьева во время отбывания срока в колонии в Чите возник умысел на вербовку других заключенных, которые участвовали бы в конфликте в качестве наемников на стороне Украины за материальное вознаграждение.

Экс-военному вменяют вербовку наемников (ч.1 ст. 359 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Кроме 25 лет лишения свободы Афанасьеву назначили штраф в размере 330 тысяч рублей.

В декабре сообщалось, что Афанасьева обвиняют в попытке завербовать заключенных российской колонии для службы в Вооруженных силах Украины. Сообщается, что мужчина в 2014 году отправился воевать за ВСУ на Донбассе в 2014 году. Через год он попытался получить гражданство Украины, но получил отказ. В 2017 году он вернулся в Россию, где был задержан и осужден.

Ранее в МИД РФ рассказали, в каких странах американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ.
 
