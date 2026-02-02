«Москва, до встречи!»: Владимир Пресняков готовит грандиозное шоу на Live Арене

Российский исполнитель Владимир Пресняков готовится к масштабному концерту, который пройдет 28 марта на сцене Live Арены в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Стоимость билетов на мероприятие, согласно афише, варьируется от 2,5 тыс. до полумиллиона рублей за VIP-ложу, куда входят места с панорамным обзором и собственным балконом и эксклюзивный доступ на Live Арену через отдельный вход.

В пресс-службе Преснякова отметили, что с его творчеством связана целая эпоха:

«Его легендарные «Замок из дождя», «Зурбаган» и «Стюардессу по имени Жанна» знает, без преувеличения, вся страна. А новые хиты «Слушая тишину», «Все нормально» и «Ты у меня одна» звучат на главных радиостанциях России».

Пресняков, в свою очередь, немногословно анонсировал в своем Telegram-канале предстоящее выступление: «Москва, до встречи!» А в комментариях интернет-пользователи подчеркнули, что с нетерпением ждут выступление артиста не только в столице России.

«Ждем этой невероятной встречи!»; «Мы ждем вас на концерте 1 марта в Калининграде. Специально приезжаем туда»; «Мы билеты купили. В Калининграде. Очень ждём Владимира! Приезжайте!» — написали в сети.

