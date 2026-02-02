Размер шрифта
Бельгия планирует арендовать тюрьмы в Эстонии

Бельгия намерена арендовать тюрьмы в Эстонии из-за избытка заключенных мигрантов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бельгия работает над проектом аренды мест в тюрьмах Эстонии, а также в Албании и самопровозглашенном Косове для содержания под стражей преступников-мигрантов из-за крайней перегрузки местной пенитенциарной системы. Об этом сообщает издание Soir.

В публикации отмечается, что подобную возможность изучает министр юстиции Бельгии Аннели Верлинден. В эстонские тюрьмы планируется сажать преступников-мигрантов. Верлинден планирует отправиться в Эстонию на этой неделе для изучения вопроса. До этого министр уже посещала с данной целью Албанию и Косово.

В минюсте Бельгии считают, что Косово, Албания и Эстония являются сильными правовыми государствами. Отправка в них преступников-мигрантов для отбывания срока не нарушит их прав человека, утверждают в ведомстве.

В прошлом году сообщалось, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде 600 тюремных мест в исправительном учреждении города Тарту. Подчеркивается, что Швеция будет платить Эстонии €8,5 тысяч в месяц за человека.

Ранее в Швеции заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом.
 
