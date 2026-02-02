Вся история, связанная с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера, фактически разделила всех мировых политиков на два лагеря — привилегированных и никчемных просителей. Президент Франции Эммануэль Макрон относился ко второму лагерю, но очень хотел оказаться в первом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Во времена, когда Эпштейн еще был жив и имел определенную власть и связи, быть в контакте с ним считалось очень престижно, тем более, если тебя пригласили на его остров. Все, кто участвовали в этих ужасах, фактически входили в небольшой круг избранных. Именно поэтому многие никчемные политики, вроде Макрона, стремились завязать контакты с Эпштейном», — пояснил политолог.

Он считает, что нынешний французский президент никогда не был сильным и самодостаточным политиком, а потому искал помощи и поддержки у таких людей, как Эпштейн.

«Солидным политикам просто не нужно было подтверждение собственной силы, а вот всем, кто чувствовал некую ущербность, хотелось стать сопричастным к порочному миру Эпштейна», — заключил Маркелов.

Министерство юстиций Соединенных штатов обнародовало более 3 млн страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, который обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек, а также мог быть причастен к незаконной торговле людьми.

В файлы вошли фотографии известных личностей, стенограммы заседаний большого жюри и материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими западными политиками. Среди иностранных высокопоставленных лиц наиболее известными являются президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и сам президент США Дональд Трамп.

Ранее Милонов раскрыл, как Зеленский с помощью проституток получил влияние на Западе.