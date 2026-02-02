Путин рассказал о роли химической промышленности в экономике

Химическая промышленность в России играет важнейшую роль в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что продукцию химической промышленности используют в целом ряде отраслей: в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и других.

Президент также заявил о необходимости координации усилий бизнеса, государства, регионов и науки для развития химической промышленности.

«Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что отечественные предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, конкурентоспособных не только на территории страны, но и за рубежом.

В декабре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России по итогам 2025 года российская промышленность показала рост 2,5-3%. В 2026 году власти ожидают сохранить такие же показатели роста.

Ранее Путин раскрыл, от чего зависит укрепление промышленного потенциала РФ.