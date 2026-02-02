Во Владивостоке пятилетний мальчик не выжил, катаясь на тюбинге

Во Владивостоке ребенок катался на тюбинге, получил травмы и не выжил. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 31 января в районе улицы Карьерной. Пятилетний мальчик катался на тюбинге и получил тяжелые травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, однако врачам не удалось спасти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося для установления деталей и обстоятельств инцидента, а также оценки соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья детей и обеспечения безопасности в местах детского досуга. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге.