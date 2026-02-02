Размер шрифта
На Украине прошли массовые обыски для выявления уклонистов

Полиция Украины провела 128 обысков для выявления уклонистов в 20 регионах
Украинские полицейские провели 128 обысков в 20 областях Украины с целью выявления незаконных схем уклонения от мобилизации. Об этом сообщила Национальная полиция страны в своем Telegram-канале.

По ее данным, самыми распространенными схемами стали подделка медицинских справок по уходу за лицами с инвалидностью или документов о состоянии здоровья самих военнообязанных. В отдельных случаях с помощью таких фиктивных справок военнослужащие не только прекращали службу, но и незаконно получали предусмотренные законом выплаты, отметили в ведомстве.

По итогам следственных действий обвинения были предъявлены 110 военнослужащим и гражданским лицам. Им инкриминируют преступления сразу по нескольким статьям, включая уклонение от призыва или военной службы, подделку документов и мошенничество.

Фигурантам дел об уклонении от призыва может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в полиции.

15 января на Украине правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут. В сообщении отмечается, что всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию свыше 10 человек.

Ранее на Украине появился новый способ уклонения от службы в армии.
 
