Сотрудница завода, пережившая скальпирование на производстве, показала свое преображение

Британка потеряла скальп во время смены на заводе и показала свое преображение

Сотрудница завода в Англии, которой на производстве оторвало волосы со скальпом, показала свое преображение, пишет Daily Mail.

Анна Рахфал из Ковентри рассказала, что инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда она работала оператором на заводе. Чтобы соблюдать требования безопасности, женщина собирала длинные волосы в высокий хвост. Во время поломки оборудования часть ее волос застряла во вращающейся буровой установке, а аварийный выключатель оказался вне зоны досягаемости.

По словам пострадавшей, она звала на помощь, однако никто не услышал. В результате вращающийся механизм вырвал у нее кожу головы вместе с волосами. Женщина потеряла сознание от боли и была экстренно доставлена в больницу.

Медики сообщили, что Анна лишилась кожи, мышц и волос на голове, обеих бровей и части уха. Врачи отметили, что ей повезло выжить и избежать более обширных травм лица. В течение двух месяцев Рахфал перенесла несколько операций и кожных трансплантаций для восстановления головы.

После происшествия было проведено расследование в отношении работодателя — компании P&D Engineering LTD. Проверка выявила отсутствие надлежащих защитных ограждений на оборудовании. В августе 2021 года компанию оштрафовали.

Несмотря на это, Анна была уволена с работы. Позже она подала иск против страховой компании работодателя. В апреле 2025 года ей была выплачена компенсация в виде семизначной суммы, точный размер которой не раскрывается.

Сегодня Анна замужем и воспитывает двоих детей — двухлетнего сына и семимесячную дочь. Однако, по ее словам, последствия травмы остаются серьезными: она страдает от потери слуха, головокружения, хронической нервной боли и посттравматического стрессового расстройства. Вид промышленной техники и даже кухонного оборудования вызывает у нее панические атаки.

Женщина также отмечает, что вынуждена постоянно носить парики, и иногда смена внешности сбивает с толку ее детей. Она подчеркивает, что никакая компенсация не сможет вернуть утраченные годы, однако намерена открыто говорить о своем опыте и жить дальше, несмотря на последствия травмы.

