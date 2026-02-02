Размер шрифта
Писательница Устинова лишилась бриллиантов и имущества на 10 млн

ТАСС: имущество на 10 млн рублей украли из дома писательницы Устиновой
Максим Блинов/РИА Новости

Из дома писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Ярославской области украли имущество на 10 млн, в том числе бриллианты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Из дома Татьяны Устиновой в Вятском украли бриллианты и прочее имущество на сумму около 10 млн рублей», — сказали агентству.

Как уточнил источник, недвижимость в Вятском находится в собственности писательницы, она проживала в селе.

В пресс-службе УМВД России по региону журналистам также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о краже. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

5 января блогер Игорь Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера.

После этого Синяк нанял круглосуточную охрану. Однако он отметил, что не чувствует себя в безопасности даже в присутствии секьюрити.

Ранее россиянин украл из дома пенсионерки украшения на 250 тысяч рублей и спрятал их в носок.
 
