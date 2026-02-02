Писательница Устинова лишилась бриллиантов и имущества на 10 млн

Из дома писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Ярославской области украли имущество на 10 млн, в том числе бриллианты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Из дома Татьяны Устиновой в Вятском украли бриллианты и прочее имущество на сумму около 10 млн рублей», — сказали агентству.

Как уточнил источник, недвижимость в Вятском находится в собственности писательницы, она проживала в селе.

В пресс-службе УМВД России по региону журналистам также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о краже. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

