Врач развеяла миф о причине частых простуд

Британский врач общей практики Сюзанна Уайли назвала шесть основных причин, из-за которых люди часто простужаются: хронический стресс, нехватку сна, курение, употребление алкоголя, постоянный контакт с большим количеством людей и, в редких случаях, скрытые проблемы со здоровьем. Комментарий эксперта приводит издание HuffPost.

По словам специалиста, повторяющиеся простуды чаще связаны не с «слабым иммунитетом», а с образом жизни. Одним из ключевых факторов она назвала хронический стресс. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола — гормона, который подавляет иммунную защиту и снижает способность организма справляться с вирусами.

Не менее важную роль играет сон. Во время глубоких фаз ночного отдыха вырабатываются вещества, поддерживающие работу иммунной системы. При регулярном недосыпе восстановление замедляется, и организм становится более уязвимым для инфекций.

К числу факторов риска Уайли также отнесла курение и алкоголь. Курение ухудшает состояние дыхательных путей и мешает эффективному очищению легких от вирусов и бактерий. Алкоголь, в свою очередь, ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и способствует обезвоживанию. Врач подчеркнула, что даже небольшие дозы спиртного во время болезни могут замедлять выздоровление.

Еще одной распространенной причиной частых простуд специалист назвала постоянное пребывание в местах с большим скоплением людей — например, в школах, детских садах или офисах с открытой планировкой, где вирусы легко передаются от человека к человеку.

Лишь в отдельных случаях, по словам Уайли, повторяющиеся инфекции могут быть признаком скрытых заболеваний или действительно ослабленного иммунитета. В таких ситуациях она рекомендует обратиться к врачу для дополнительного обследования.

Ранее ученые объяснили, почему простудой нельзя заболеть из-за холода.