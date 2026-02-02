Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Врач развеяла миф о причине частых простуд

HuffPost: частые простуды не связаны со слабым иммунитетом
Anastasia Peskova/Shutterstock/FOTODOM

Британский врач общей практики Сюзанна Уайли назвала шесть основных причин, из-за которых люди часто простужаются: хронический стресс, нехватку сна, курение, употребление алкоголя, постоянный контакт с большим количеством людей и, в редких случаях, скрытые проблемы со здоровьем. Комментарий эксперта приводит издание HuffPost.

По словам специалиста, повторяющиеся простуды чаще связаны не с «слабым иммунитетом», а с образом жизни. Одним из ключевых факторов она назвала хронический стресс. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола — гормона, который подавляет иммунную защиту и снижает способность организма справляться с вирусами.

Не менее важную роль играет сон. Во время глубоких фаз ночного отдыха вырабатываются вещества, поддерживающие работу иммунной системы. При регулярном недосыпе восстановление замедляется, и организм становится более уязвимым для инфекций.

К числу факторов риска Уайли также отнесла курение и алкоголь. Курение ухудшает состояние дыхательных путей и мешает эффективному очищению легких от вирусов и бактерий. Алкоголь, в свою очередь, ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и способствует обезвоживанию. Врач подчеркнула, что даже небольшие дозы спиртного во время болезни могут замедлять выздоровление.

Еще одной распространенной причиной частых простуд специалист назвала постоянное пребывание в местах с большим скоплением людей — например, в школах, детских садах или офисах с открытой планировкой, где вирусы легко передаются от человека к человеку.

Лишь в отдельных случаях, по словам Уайли, повторяющиеся инфекции могут быть признаком скрытых заболеваний или действительно ослабленного иммунитета. В таких ситуациях она рекомендует обратиться к врачу для дополнительного обследования.

Ранее ученые объяснили, почему простудой нельзя заболеть из-за холода.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!