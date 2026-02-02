«Динамика грустная»: украинский спортсмен о возвращении российских атлетов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который выступит знаменосцем сборной Украины на зимних Олимпийских играх — 2026, заявил о разочаровании из-за постепенного возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит украинский сайт «Главком».

«Динамика, в общем-то, в этом вопросе довольно грустная. Россияне все больше и больше возвращаются, в некоторых видах спорта уже с национальной символикой. <...> Наша команда уже проводила протесты на этапах Кубка Европы. Также я рад, что к этим протестам присоединились другие страны. Среди них — Латвия, Швеция», — поделился он.

До этого стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее россиянка пожаловалась на жестокие правила для нейтральных спортсменов.