Глава ЕК анонсировала 20-й пакет санкций против России: «Речь идет об усилении давления»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение очередного пакета санкций против России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х по итогам беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, «день за днем, год за годом» поддержка Украины Европой остается неизменной. Евросоюз отправляет республике сотни генераторов, чтобы обеспечить тепло и свет. Кроме того, ЕС предоставил кредит на €90 миллиардов, а также продвигает «единую систему обеспечения процветания с Украиной и нашими американскими партнерами».

«И очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций. Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она села за стол переговоров с искренним намерением к миру», — написала глава ЕК.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в рамках 20-го пакета рестрикций ЕС намерен запретить себе приобретать у России платину, медь, иридий и родий.

До этого глава МИД Франции Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России. Он утверждает, что действия России на Украине якобы свидетельствуют о нежелании «добросовестно вести переговоры».

