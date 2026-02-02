В Дагестане дети отравились угарным газом в детском саду

112: пять детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане

Пять детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане. Об этом сообщает 112.

Уточняется, что все произошло в частном детском саду в населенном пункте Параул. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино. Причиной массового отравления могло стать зараженное куриное мясо.

В ноябре на птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохино, выявили очаг заболевания птиц. В компании тогда заявили, что испорченная продукция будет снята с продажи. Предприятие уведомило о проблеме торговых партнеров, которые должны были убрать курятину с полок магазинов. Спустя некоторое время в селе запустили конвейер для сжигания больных птиц. Однако после ликвидации заражения местные жители заявляли, что в яйцах с птицефабрики попадаются кровь и сгустки плоти.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.