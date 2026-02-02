Размер шрифта
В Госдуме рассказали, опасна ли для России оспа обезьян

Депутат Куринный: вспышка оспы обезьян России не грозит
Shutterstock

Россиянам не стоит беспокоиться об опасности пандемии оспы обезьян — заболевание легко диагностируется и лечится. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Вспышки оспы обезьян в наших условиях с большой вероятностью ждать не стоит. Диагностика в России существует, лечение стандартизировано. Летальность низкая», — заявил Куринный.

31 января в Домодедовскую больницу доставили пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Мужчина рассказал, что сначала у него появились высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды. Затем до 40 градусов поднялась температура. В медучреждении заявили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

В тот же день с подозрением на оспу обезьян госпитализировали двух человек в Одинцовском районе. В больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Вместе с заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего.

Ранее инфекционист оценила риски наступления пандемии из четырех вирусов в 2026 году.
 
