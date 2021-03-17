Начался суд над Саркози о незаконном финансировании президентской кампании

Судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году стартовал в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

По делу Саркози проходят еще 14 обвиняемых. По версии следствия, соратники бывшего главы государства в партии «Республиканцы» и коммуникационное агентство «Бигмалион» фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.

По данным телеканала, подсудимые обратились с запросом отложить рассмотрение дела, так как адвокат одного из фигурантов, заместитель главы предвыборной кампании Жерома Лаврие, госпитализирован после заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.