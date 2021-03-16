Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил Россию в проблемах с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca в Европе. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению Ткаченко, Россия якобы ведет информационную кампанию против препарата AstraZeneca, который является «прямым конкурентом» российской вакцины «Спутник V».

«Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – заявил украинский министр.

Ранее ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты.

В Кремле уже отвергали все обвинения в причастности к дезинформации о вакцинах против COVID-19.