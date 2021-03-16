Песков: эффективность губернаторов будут оценивать по степени прозрачности выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критерием оценки эффективности губернаторов будут честность и прозрачность проведения думских выборов.

По его словам, кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода осенних выборов.

«Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов», — сказал Песков.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.