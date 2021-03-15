Постпред России при Совете Европы рассказал о последствиях выхода из организации

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил о возможных последствиях ухода России из СЕ. Об этом сообщает «Независимая газета».

По его словам, в арсенале СЕ свыше 200 дополнительных протоколов и конвенций, регулирующих различные сферы, Россия присоединилась к 68 из них.

«Выход из Организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — отметил постпред РФ.

Кроме того, Россия не сможет участвовать в частичных соглашениях СЕ, добавил Солтановский.

Членство Российской Федерации обеспечивает Совету Европы статус общеевропейской организации, а также единство гуманитарно-правового пространства. По мнению постпреда, выход РФ приведет к сокращению данного пространства как минимум на треть.

Ранее российский парламентарий Петр Толстой сообщил, что РФ не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава СЕ. В случае запуска данной процедуры против России Москва должна быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ, заявил он.