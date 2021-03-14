В Госдуме прокомментировали расследование в отношении жены Асада

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин назвал британское расследование в отношении Асмы Асад психологическим давлением перед президентскими выборами. Об этом пишет ТАСС.

«На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента «обладает влиянием в руководстве», поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование», — сказал Саблин.

Он подчеркнул, что Асма Асад недавно проходила лечение от рака, а теперь борется с коронавирусом, что показывает пренебрежительное отношение западных партнеров к морали.

«Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году», — сказал Саблин.

Ранее полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад. Она подозревается в подстрекательстве к терактам во время гражданской войны в Сирии.