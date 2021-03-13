Депутат Госдумы прокомментировал призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе не следует выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма, и рассказал, как глава внешнеполитического ведомства может попасть на полуостров, передает РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что граждане из различных стран мира, среди которых были известные политики и депутаты, неоднократно посещали Крым. «Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — сказал Шеремет.

Представитель Госдумы отметил, что если украинский министр хочет приехать на полуостров «для приобретения опыта по развитию территорий», то ему необходимо обратиться в МИД России и согласовать свой визит. «Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности», — подчеркнул Шеремет.

Ранее Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.