Зеленский пообещал разобраться с создавшими условия для потери Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации. Речь не только о 2014 годе, а и об утверждении так называемых Харьковских соглашений», — сказал он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за соглашения о пребывании в Крыму Черноморского флота России.