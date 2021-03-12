Путин обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном и Алиевым

Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиев и Пашинян высоко оценили действия российских миротворцев, развернутых в Карабахе.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась разблокировка экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.