Лукашенко рассказал, когда Белоруссия создаст свою вакцину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во втором полугодии страна создаст свою вакцину от коронавируса. Об этом пишет агентство БелТА.

«Глава государства рассчитывает, что во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19, а до конца марта начнется производство в Беларуси российской вакцины», — говорится в заявлении.

В республике коронавирусом заразились 298 960, скончались 2 070 человек.

Ранее в Белоруссии выявили первые случаи заражения «британским» штаммом COVID-19.