Российская Федерация убеждена, что исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе настигнет возмездие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — сказала она.

Захарова добавила, что Москва убеждена в том, что Одесса вновь станет свободным городом, где люди разных национальностей будут жить в мире и согласии.

2 мая доброволец из Одессы с позывным «Гризли», который воюет в составе группировки войск «Днепр» ВС РФ, заявил, что в его городе ждут освобождения.

В этот же день эксперт ЭИСИ Анна Федорова заявила, что после случившейся 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе россияне окончательно убедились в том, что Запад исповедует двойные стандарты. Иностранные политики находят слова сочувствия в адрес жертв одних трагедий и закрывают глаза на страдания других, когда им это удобно.

Ранее в ЛНР раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе.