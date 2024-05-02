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Певец Легостаев объяснил, почему Басков редко поет оперу

Певец Легостаев заявил, что Басков идет более простым путем в музыке через эстраду

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Музыкальный критик и певец Илья Легостаев заявил в беседе с teleprogramma.pro, что артист Николай Басков пошел по более простому пути в музыке, поэтому редко исполняет оперные композиции.

Легостаев отметил, что эстрадной музыкой заниматься намного легче. По словам артиста, в опере нужна постоянная поддержка голоса в тонусе и исполнение сложных произведений. Однако певец сомневается, что Басков совсем отказался от оперного искусства.

«В своих интервью он говорит, что не закрыл за собой дверь в серьезный театр. Но в настоящий момент, видимо, это все-таки какая-то запасная опция, которая пока не используется», — отметил критик.

В марте Николай Басков признался, что председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко звонила ему с просьбой «перестать жрать».

Басков объяснил, что таким образом Матвиенко мотивировала его сбросить лишний вес. Артист отметил, что с того момента похудел. Он продемонстрировал свои результаты перед председательницей Совфеда на форуме. Сама Матвиенко посмеялась над монологом Баскова.

Ранее певец Басков заявил, что предпочитает гостевой брак и 28-летних избранниц.

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