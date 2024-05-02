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В главном храме Вооруженных сил РФ появился памятник героизму женщин

Минобороны сообщило об открытии памятника «Подвигу женщин» в главном храме ВС РФ

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Александр Мельников/РИА «Новости»

В главном храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье открыли скульптурную композицию «Подвигу женщин», которую создали по мотивам фильма «А зори здесь тихие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Памятник посвящен героизму женщин во время Великой Отечественной войны. Скульптура имеет спиралевидную композицию и изображает различных персонажей кинокартины.

Отмечается, что каждая фигура представляет собой отдельную историю об испытаниях, выпавших на долю защитников Родины, а постамент, на котором установлен памятник, сделан из гранита — это напоминание о Карелии, где снимали фильм.

Авторы памятника — архитектор Андрей Белый и скульптор Алексей Чебаненко.

15 апреля в Красногвардейском районе Крыма на территории базы отдыха «Рыбацкий стан» состоялась закладка капсулы с землей Брестской крепости, а также с землей из мемориальных комплексов в городах-героях.

Капсулы везли из Керчи и Севастополя, с территорий памятников «Советским летчикам» в Зеленогорске, обелисков «Непокоренные», «Шурф шахты №5» в ЛНР. В одном ряду с ними в памятном саду заложили землю с мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ранее стало известно, что в российском городе продают памятник Ленину.

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