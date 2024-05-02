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В Кремле прокомментировали слова Медведчука о трагедии в Одессе в 2014 году

Песков высказался в пользу наказания организаторов трагедии в Одессе в 2014 году

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Антон Круглов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с интервью главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука агентству ТАСС.

Песков отметил, что согласен со словами экс-нардепа Украины о необходимости наказать организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

«Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, стоявшие за трагедией, не понесли наказание. Все слова Медведчука нужно воспринимать серьезно — он был внутри этих событий», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у таких преступлений не бывает срока давности.

В интервью ТАСС Медведчук рассказал, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

9 апреля 2024 года в России заочно арестовали по подозрению в причастности к поджогу Дома профсоюзов участника неонацистской организации, гражданина Украины Демьяна Ганула.

Ранее в США запланировали встречу солидарности в десятую годовщину трагедии в Одессе.

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