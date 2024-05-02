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Российский бизнесмен обвинил Алькараса в организации договорных матчей

Бизнесмен из РФ Зальцман обвинил Алькараса в организации договорных матчей

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Предприниматель из России Михаил Зальцман направил в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) Испанскую федерацию тенниса, оргкомитет турнира Madrid Open и органы прокуратуры заявление о том, что у него есть доказательства организации теннисистом Карлосом Алькарасом договорных матчей со своим участием, передает «Росбалт».

Зальцман утверждает, что Алткарас в двух последних своих матчах намеренно сдавал геймы на своих подачах, которые могли стать последними в играх.

«Все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников», — добавил Зальцман.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, сенсационно выбив в четвертьфинале Алькараса.

Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:2.

Ранее Рублев объяснил, за счет чего ему удалось выбить Алькараса.

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