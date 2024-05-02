В Кремле отвергли обвинения в ксенофобии со стороны США

Россия не проводит ксенофобную политику, в отличие от США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия — ксенофобная страна, которая борется с мигрантами и из-за этого испытывает проблемы с экономикой.

«Это отражает реальность с точностью до наоборот. Разве Россия заставляет компании отказываться от сотрудничества с кем-либо? Разве Россия оказывает беспардонное давление на другие страны? Разве Россия гоняется за людьми с другим гражданством по всему миру? Нет, это делает совсем другая страна», — сказал Песков.

2 мая Байден заявил, что Япония испытывает экономические проблемы, потому что эта страна не хочет принимать мигрантов.

Как указал Bloomberg, президент США до этого уже заявлял об ограничениях против желающих приехать жителей других стран, как о причине проблем в экономиках России и Китая. Но теперь в этот перечень попала и Япония, которая является союзником Штатов.

Ранее в МИД РФ заявили, что США надо перестать манипулировать темой национальности.