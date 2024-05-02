Посольство США поддержало протесты в Грузии

Посольство Соединенных Штатов в Грузии выразило поддержку участникам протеста в Тбилиси против закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стоим рядом с народом Грузии, поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан», – заявили американские дипломаты, при этом осудив применение силы полицией против мирных демонстрантов и журналистов, освещающих демонстрацию.

В диппредставительстве отметили, что использование силы для подавления мирных акций и свободы слова неприемлемо.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах.

Накануне парламент Грузии принял во втором чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

Ранее в правительстве Грузии заявили о пользе закона об иноагентах.