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Песков отреагировал на идею пойти в МУС из-за пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Песков: Россия фиксирует действия Киева в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские следователи ведут работу по признанию преступлений Киева геноцидом, результатов достаточно много, но предстоит провести еще работу в этом направлении, чтобы инициировать следующие шаги. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение обратиться в Международный уголовный суд (МУС) о признании геноцидом пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«Это очень сложная субстанция. Ведь подобные обвинения [в геноциде] требуют огромной подготовительной работы. Знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех преступлений киевского режима», — отметил он.

Так Песков отреагировал на вопрос журналиста о возможности признать геноцидом пожар в Доме профсоюзов в 2014 году и обратиться в МУС. С таким предложением выступил бывший генпрокурор Украины Юрий Скуратов в интервью «Комсомольской правде».

Представитель Кремля пояснил, что в дальнейшем на основе результатов работы следователей и «предстоит инициировать следующие шаги», не указав прямо на обращение в МУС или другую международную организацию.

«Все зависит от результатов работы [следователей]. Результатов уже достаточно много, но все равно предстоит достаточно напряженная деятельность в этой области», — добавил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько реальными будут шаги России по признанию геноцидом действия властей Киева, в том числе в Одессе.

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года, произошли столкновения националистов и противников «евромайдана» в Одессе. Уличные стычки в центре города переросли в бой у Дома профсоюзов. Конфликт закончился сожжением здания вместе с людьми внутри.

Россия и Украина по-разному оценивают произошедшее. Москва называла пожар и конфликт подготовленной акцией устрашения, в то время как Киев заявлял о провокации проросийских активистов, в том числе обвиняя «антимайдан» в поджоге здания.

Ранее в МИД России рассказали, что ждет виновников трагедии в Одессе.

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