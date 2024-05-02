Новосельцев назвал условие, при котором пошел бы играть в Медиалигу

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» рассказал, при каком условии согласился бы стать игроком одного из клубов Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Мне всегда важно понимать, для чего я делаю то или иное действие. На сегодняшний день не возникало разговоров, которые способны заставить меня задуматься о таком переходе.

Предложения каких команд МФЛ я готов был бы рассмотреть? Важнее было бы, в какой роли меня видят в команде. Если это будет интересно, то можно подумать», — сказал Новосельцев.

Бывший защитник «Зенита» отметил, что после завершения карьеры продолжает тренироваться шесть раз в неделю.

Ранее Новосельцев работал главным тренером медийного клуба ФК «10», основателями команды является группа известных комиков во главе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

В настоящий момент проходит пятый сезон Медийной футбольной лиги.

Ранее Новосельцев рассказал, в каком случае возобновит карьеру.