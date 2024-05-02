Неадекватное поведение врача в российской больнице попало на видео

В Омске посетитель одной из городских больниц удивился поведению одного из ее работников и снял это на видео. Позже запись опубликовал Telegram-канал издания Om1.ru.

На кадрах мужчина в белом халате сидит на полу над рассыпанными по полу документами и рентгеновскими снимками и раскачивается. На вопрос посетителя учреждения «ты чего, нормально все?» он начинает спешно собирать бумаги, а затем уходит, так и не ответив. Также медик оставил без ответа вопрос, как его зовут.

После размещения записи в соцсетях, областной минздрав начал проверку и заявил, что выяснит обстоятельства происходящего на видео.

До этого в Свердловской области уволили медбрата, который, предположительно, был на смене в состоянии опьянения. Его сняла на камеру мать мальчика, которому медицинский работник собирался делать МРТ-обследование. При этом сотрудник больницы еле держался на ногах.

Ранее на Урале пенсионерку выписали из больницы с пролежнем и температурой.