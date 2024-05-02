Российские штурмовики сорвали ротацию сил ВСУ

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удар Су-25 группировки войск «Восток» наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам, подчеркнули в Минобороны.

В результате этих действий были уничтожены специальная техника и живая сила ВСУ.

После выпуска ракет экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве.

1 мая сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, используя авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), уничтожили опорный пункт и военнослужащих украинской армии в районе ответственности Восточной группировки войск.

Ранее штурмовики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Юг» сорвали ротацию подразделений украинской армии.