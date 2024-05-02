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«Ведомости» рассказали о возможной ротации в правительстве РФ

«Ведомости»: ротация в правительстве может коснуться вице-премьера Абрамченко

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко может получить должность вне правительства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что после инаугурации президента РФ следует отставка действующего правительства. В настоящее время Абрамченко курирует Минсельхоз, Минприроды, три федеральные службы и четыре агентства, а также Сибирский федеральный округ. Ее уход из правительства обсуждался с 2023 года, но при этом не наблюдалось возможности не лишить ее серьезного аппаратного статуса.

Собеседники издания полагают, что Абрамченко продолжит работать в близкой по тематике сфере, например, получит «должность на Старой площади».

«Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому с высокой вероятностью покинет свой нынешний пост», — поделился один из близких к администрации президента собеседников.

До этого руководитель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал, что Совет Федерации пока не вносил изменения в график работы на май, однако готов к ним, учитывая скорую инаугурацию президента РФ.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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