«Ведомости» рассказали о возможной ротации в правительстве РФ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко может получить должность вне правительства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что после инаугурации президента РФ следует отставка действующего правительства. В настоящее время Абрамченко курирует Минсельхоз, Минприроды, три федеральные службы и четыре агентства, а также Сибирский федеральный округ. Ее уход из правительства обсуждался с 2023 года, но при этом не наблюдалось возможности не лишить ее серьезного аппаратного статуса.
Собеседники издания полагают, что Абрамченко продолжит работать в близкой по тематике сфере, например, получит «должность на Старой площади».
«Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому с высокой вероятностью покинет свой нынешний пост», — поделился один из близких к администрации президента собеседников.
До этого руководитель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал, что Совет Федерации пока не вносил изменения в график работы на май, однако готов к ним, учитывая скорую инаугурацию президента РФ.
Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.