В недавних намеках Украины насчет уничтожения Крымского моста нет новости, они уже бывали и раньше. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать свою террористическую деятельность», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российские специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры в связи с подобными угрозами.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

Публикация украинского дипломата последовала через несколько дней после того, как на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции.

В апреле о намерении уничтожить Крымский мост говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления ВСУ.

Ранее посла Литвы заподозрили в шизофрении из-за намека на удар по Крымскому мосту.