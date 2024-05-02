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В Белгороде кладбища проверят на наличие взрывчатки и усилят их патрулирование

В Белгороде кладбища будут охранять полиция, Росгвардия и народные дружины

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Телеграм-канал «Мэрия Белгорода»

В преддверии Пасхи власти проверяют белгородские кладбища на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

Отмечается, что в праздничный день охрана кладбищ будет усилена с задействованием полиции, Росгвардии, а также сил самообороны и народных дружин.

«Вопрос безопасности сегодня, как последние два с половиной года, является главным для нашей области», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, если есть возможность, посетить кладбища заранее, так как «опасность, безусловно, есть».

23 апреля сообщалось, что к Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов. На Юго-Западном кладбище разместят пять бетонных модулей, на кладбище в Ячнево — одиннадцать. Оперативный штаб области рекомендовал горожанам из-за текущей обстановки воздержаться от посещений кладбищ четвертого и пятого мая.

Ранее жителей белгородского села Старый Хутор призвали укрыться в подвалах из-за обстрела ВСУ.

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Обстрелы Белгорода
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