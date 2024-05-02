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В ЛНР раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе

Пасечник: поджог устраивали и после атаки в «Крокусе», и после бойни в Одессе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратил внимание, что организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и устроенной бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода в совершении преступления. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — пришел к выводу Пасечник.

Глава ЛНР счел это еще одним подтверждением того, что денацификация Украины необходима. Он подчеркнул, что власти страны сформировали «мощный репрессивный аппарат», в качестве инструментов они используют экстремистов и террористов, которых финансируют спецслужбы. Пасечник напомнил, что за прошедшие годы руководство Украины не сделало ничего для поимки боевиков.

2 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня трагедии в доме Профсоюзов в Одессе. Бывший глава украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал имена людей, которые, по его словам, стояли за организацией ЧП.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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