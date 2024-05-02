Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили последствия санкционного давления США на партнеров РФ

Песков: санкционное давление США не испортит отношения с союзниками РФ

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских партнеров, не повлияют на отношения Москвы с ними.

Журналист, задававший вопрос Пескову, уточнил, что под санкции США попали компании из Азербайджана, КНР, Арабских Эмиратов, Словакии и Турции. По словам пресс-секретаря, США будут продолжать свое давление на третьи страны, которые сотрудничают с Россией.

«Это не способно нарушить ход развития наших отношений. Мы рассчитываем дальше осуществлять сотрудничество, чтобы минимизировать риски от недружественных враждебных проявлений», — пояснил Песков.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател говорил, что Соединенные Штаты готовы усилить меры против Китая за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В Белом доме и Госдепе неоднократно утверждали, что Китай тем или иным способом может оказывать поддержку российской оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами