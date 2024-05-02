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В Кремле отреагировали на обвинения США в использовании Россией химоружия

Песков назвал голословными заявления США о применении РФ химоружия

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Depositphotos

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа США, что Россия использовала химическое оружие на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона голословными.

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие заявления звучат голословно. Россия была и остается приверженной своим обязательствам», — сказал Песков на брифинге журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать подобное заявление.

1 мая США ввели санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ.

В Госдепе США объяснили, что санкции были введены в связи с информацией, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Согласно открытым источникам, хлорпикрин имел военное значение в годы Первой мировой войны, а в настоящее время используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а также проверки исправности противогазов и в учебных целях.

Ранее посол РФ заявил, что обвинения США в использовании химоружия на Украине не имеют оснований.

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