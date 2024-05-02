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Стало известно, на кого будут направлены новые антироссийские санкции США

FT: новые антироссийские санкции Вашингтона затронут лица и банки вне США

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Максим Блинов/РИА Новости

Новый пакет санкций Вашингтона, вероятнее всего, затронет лица и банки за пределами США, которые прямо или косвенно связаны с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.

«Ограничения могут затронуть одно или несколько неамериканских финансовых учреждений, которые участвуют в совершении значительных сделок, связанных с оборонной промышленностью с участием России», — отметил партнер юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалес.

Санкции могут негативно повлиять на широкую банковскую экосистему продавцов, поставщиков и других контрагентов, предупреждают собеседники FT.

Ожидается, что новые меры США могут также затронуть цифровые валюты. Согласно прогнозам аналитиков, контроль за операциями с криптой продолжит усиливаться.

Накануне США внесли 16 судов в список подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией. Также под американские санкции попала авиакомпания «Победа».

Ранее россиянам назвали пять способов пережить последствия санкций.

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