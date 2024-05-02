Мишустин поручил построить новые дороги и отели для автотуристов

В России утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», – заявил он.

Отмечается, что концепцию будут реализовывать в несколько этапов. В ближайшие два года власти разработают программу развития автотуризма, включающей план мероприятий, строительство инфраструктуры и необходимые меры господержки. Также планируется создать интерактивную карту туристических маршрутов. Второй этап будет реализовываться до 2035 года, в его рамках будут приниматься меры, направленные на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и обеспечение обратной связи для водителей.

До этого Минэкономики указало на необходимость резкого расширения рынка проката автодомов. Эксперты настаивают на необходимости выделения дорог к крупным туристическим объектам в отдельную категорию и содержания за счет федерального бюджета.

По оценке Минэкономики и независимых экспертов, ежегодно по дорогам России передвигаются 22-23 миллиона автотуристов, а потенциальное число может достигать 42 миллионов человек. Развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 миллиардов рублей в год, считают в ведомстве.

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