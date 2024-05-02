Стало известно, какие страны приглашены на мирную конференцию по Украине

В министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что на предстоящую мирную конференцию по Украине приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран «Большой семерки» (G7), «Большой двадцатки» (G20) и БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что в мероприятии примут участие представители «около 120 стран», а также ряда международных организаций, среди которых ООН, ОБСЕ и Евросовет.

Также приглашение на саммит по Украине получили Ватикан и патриарх Константинопольский Варфоломей.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что мирный саммит по Украине, назначенный на 15-16 июня в Швейцарии, рискует превратиться в громкую, но бессмысленную пиар-акцию, потому что Россия в переговорах принимать участие не будет. По мнению Гармонина, любые документы, подписанные по итогам любых мероприятий без участия РФ, будут рассматриваться как неполноценные и лишенные каких-либо перспектив, «не представляющие добавленной стоимости для старта настоящих мирных переговоров».

Ранее Зеленский допустил переговоры Украины и России после саммита в Швейцарии.