Адвокат рассказал, что может помешать экстрадиции Промеса в Нидерланды

Адвокат Керем Канатан рассказал, что ряд факторов могут помешать экстрадиции игрока московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды, передает Sportnieuws.nl.

«Например, они могут сказать, что Нидерланды не прислали правильные документы или что они были поданы неправильно. Или если речь идет о политическом преступлении», — сказал Канатан.

Также Канатан отметил, что ОАЭ может не экстрадировать человека, если его деяние не представляло собой уголовное преступление в самой стране.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Дело Промеса о ДТП закрыли.